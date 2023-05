Verniciatori, addetto ai servizi antincendio

A San Benedetto del Tronto si ricercano verniciatori artigianali ed industriali per azienda impegnata nel settore nautica. Nel dettaglio verniciatorefalegname che abbia esperienza in questo ruolo. Chi fosse interessato a candidarsi per ricoprire questa posizione potrà rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto inviando una email a [email protected]

oppure contattando il numero telefonico 07357667250. Sempre a San Benedetto si ricercano un addetto al distributore di benzina, gas e nafta e un addetto a servizi antincendio (manutentore), anche senza esperienza. In questo ultimo caso è richiesto il diploma tecnico. Chi fosse interessato potrà rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto.