Verso il Natale: luminarie, stanziati 50mila euro

Ammontano a 50mila euro, le risorse che il vertice comunale ha deciso di stanziare per le luminarie natalizie. La decisione è stata presa nel corso dell’ultima riunione di maggioranza, che molto si aspetta dall’eventuale sostegno che vorranno dare i commercianti cittadini. Non ci sono, almeno per ora, proposte di sponsorizzazione tecnica, e questo vuol dire che alcune aree della città, a differenza dell’anno scorso, potrebbero rimanere scoperte. Intanto, però, la somma è stata decisa: 40mila euro, proprio come nel 2022, ai quali si aggiungeranno 10mila euro per sostenere le spese degli esercenti che vorranno contribuire a realizzare le luminarie: questo fondo, in sostanza, coprirà gli investimenti per allaccio e consumo. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, vale la pena ricordare che con le nuove regole, il privato potrà proporle sia in via ‘tecnica’ sia in denaro. Nel primo caso, si tratta di installazioni aggiuntive all’offerta comunale, anche se finora non è arrivata, in Viale De Gasperi, alcuna proposta. Nel secondo caso, le risorse pervenute in comune verranno scomputate dalla somma stanziata dall’amministrazione. Insomma, è possibile che quest’anno il parco luminarie risulti più asciutto rispetto al 2022, quando l’accensione della città assorbì risorse – pubbliche e private – pari 142mila euro. E si ricorderà come, già l’anno scorso, alcuni commercianti di Porto d’Ascoli si siano lamentati per la mancata copertura di alcune zone.

Va detto che in ogni caso le luci furono installate in via Torino, via Turati, piazza Cristo Re, via Colleoni e via del Mare. Bisogna anche ricordare che ad inizio anno si era pensato di fare le cose in grande: addirittura si ipotizzò di illuminare il lungomare, in modo da renderlo uniforme all’abbellimento del centro città. L’idea, quindi, è tramontata per l’impossibilità di stanziare somme tanto elevate. A breve il comune organizzerà un nuovo incontro con gli imprenditori: alcuni di loro hanno già avanzato qualche protesta per il ritardo nell’affrontare questa importante pratica. Molto, dell’esito finale, dipenderà dalla capacità delle associazioni di categoria di mettere a sistema le risorse cittadine assieme al vertice municipale. Per invogliare i negozianti a contribuire, il comune ha in mente di bandire un concorso a premi natalizio: per tutta la durata delle feste, ai clienti dei negozi verrebbero assegnati dei tagliandi, che poi confluirebbero in apposite urne: alla fine del periodo, quindi si procederebbe con l’estrazione e i vincitori otterrebbero degli sconti negli esercizi convenzionati. "Contiamo moltissimo sull’aiuto che potranno dare i commercianti della città – commenta l’assessora alle attività produttive Laura Camaioni – per la buona riuscita dell’operazione, servirà il contributo di tutti".

Giuseppe Di Marco