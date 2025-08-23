Verso il ritorno nelle scuole: il punto sui lavori

Si torna a scuola, a Monteprandone, il punto della situazione con il sindaco Sergio Loggi. Iniziamo dall’Asilo nido e dai cento posti disponibili nella nuova struttura ‘L’Albero dei sogni’ realizzata con i fondi Inail a Centobuchi, già in funzione da alcuni mesi. "Nel frattempo – afferma Loggi – sono iniziati i lavori per la realizzazione di un plesso nel centro storico con un finanziamento ministeriale di 900 euro che sarà capace di ospitare 37 bambini. Inoltre abbiamo un altro finanziamento, sempre di 900 mila euro, per costruire un altro asilo di 37 posti sempre a Centobuchi. In questo modo avremo a disposizione 174 posti dislocati a est ed ovest di Centobuchi e nel borgo storico". C’è poi un altro finanziamento di un milione di euro per l’ampliamento e la realizzazione di una nuova mensa scolastica nella scuola dell’Infanzia di Colle Gioso, a metà strada tra Centobuchi e Monteprandone. Altro discorso riguarda la scuola Primaria ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’. Con un progetto di 5 milioni di euro procedono i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso B. "Gli scolari frequentano le lezioni in una sede provvisoria, si fa per dire, perché prima di dare il via ai lavori abbiamo acquisito uno stabile, per un milione e 700 mila euro che, una volta terminata la nuova scuola sarà a disposizione per altre attività – ha aggiunto Loggi – Nel nuovo plesso ci sarà anche la palestra e la mensa, mentre il plesso A è stato già ristrutturato con un altro finanziamento di 400 mila euro". Per la Media Allegretti c’è un finanziamento di 2 milioni e 450 mila euro di fondi ministeriali, necessari alla ristrutturazione, il cui progetto definitivo sta andando avanti. "Sarà un anno scolastico tranquillo – la conclusione del sindaco Sergio Loggi – grazie a tutti gli investimenti che stiamo facendo sul patrimonio scolastico di qualità". Facendo le somme si parla di 10,4 milioni di euro di finanziamenti più la realizzazione dell’Asilo nido da 100 posti finanziato interamente dall’Inail.

Marcello Iezzi