Verso il voto: Nardini all’attacco: "Giovani in fuga, fondi persi e le scuole ancora aspettano"

Inizia a scaldarsi il clima politico in vista delle elezioni del prossimo anno. Il candidato del cantiere riformista, Emidio Nardini, va all’attacco del sindaco Marco Fioravanti. "La narrazione del sindaco FioravantiƟ e della sua giunta rappresenta la città di Ascoli come una sorta di Eden, dove tutti hanno ciò che occorre per vivere felici: verde pubblico ben curato, chilometri di piste ciclabili, addirittura l’Sgl Carbon sulla via della bonifica, sostenibilità di ogni genere nei quartieri (a parƟre dai 30 kmh a Porta Maggiore, che però ancora non ci sono!), parcheggi che ritornano di proprietà comunale, festa della scuola, discoteche e concertiƟ in piazza, gare di equitazione, best seller pubblicatiƟ da chiunque conosca almeno l’alfabeto. Ma se le cose stanno così, perché vi è una fuga dalla città? Giovani in primis, ma anche persone in età lavorativa? Se invece si guarda la realtà, vediamo disperdersi in mille rivoli, alcuni inutili, gli ingenti finanziamentiƟ del Pnrr, forse l’ultima vera grande opportunità di progettare una vera rinascita per la città e il suo territorio che si perde. Vediamo proclami trionfalistici sul recupero dei parcheggi della Saba, ma non sappiamo cosa sia accaduto al contenzioso per il mancato guadagno sugli stalli indisponibili e non abbiamo un piano finanziario certo che illustri alla città quale sarebbe il reale costo dell’operazione. I lavori allo stadio, ritenutiƟ prioritari dal sindco, in quanto parte integrante della sua continua campagna elettorale lievitano a dismisura nei costiƟ e vengono ritardati nella realizzazione. Forse sarebbe stato più urgente eseguire i lavori di messa in sicurezza delle scuole cittadine, fuori norma rispetto al rischio sismico e ancora trascurate dopo ben sette anni dal terremoto. Ma i giovani hanno di che consolarsi: gli spettacoli in piazza dovrebbero essere sufficientiƟ a convincerli di restare ad Ascoli. Perché andare via! Qui ci si diverte sempre: ci sono concertiƟ (e di questoƟ siamo contenƟ anche noi!), movida e nottiƫ bianche in tutte le stagioni, ma anche risse, in alcune zone cittadine con i residenƟ che si lamentano costrettiƫ a sentirsi in colpa perché non capiscono le esigenze dei pochi giovani rimasti".