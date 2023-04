Verso le amministrative, Sprecacé presenta la sua squadra

Domenica il candidato sindaco del Centrodestra, alle comunali di Grottammare, Marco Sprecacè, presenterà la sua squadra. Il Centrodestra si presenta unito e compatto alla prossima tornata elettorale con tutti i partiti di maggioranza di governo a sostegno dei progetti della coalizione del candidato sindaco Marco Sprecacè. Sono tre le liste che lo sostengono: Fratelli d’Italia, Forza Italia - Lega e la lista civica "Grottammare C’è". Dopo le presentazioni di alcuni progetti nelle piazze Carducci e Kursaal, dopo una campagna di ascolto portata avanti nei quartieri e tra i cittadini, domenica, alle ore 18 presso il giardino del Municipio di Grottammare, si terrà la presentazione pubblica delle liste a sostegno di Sprecacè. In caso di pioggia, l’evento si terrà all’interno della Sala Consiliare del Comune.

"Abbiamo una visione di sviluppo importante della città, dove al centro ci sarà la cura dei servizi a favore di tutti i cittadini. Andremo a realizzare progetti e iniziative per la valorizzazione dell’intero territorio comunale, con particolare interesse per le attività commerciali e per i grottammaresi. Andremo a ripensare quelle che per anni sono state chiamate grandi opere, spesso annunciate ma mai realizzate. Il nostro impegno sarà rivolto prima di tutto a migliorare le opere fruibili per i cittadini con proposte che tiengono conto delle reali esigenze dei cittadini. Vediamo tante possibilità per Grottammare, finora inespresse, che richiedono, invece, di essere realizzate".