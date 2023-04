Verso le elezioni, a sinistra regnano il caos e le correnti

Castel di Lama alla vigilia delle elezioni comunali non tutti i ‘posti’ sono stati assegnati. E’ un gioco difficile incastrare le diverse tessere del puzzle perché c’è il rischio di mettere a dura prova delicati equilibri. Nel frattempo assistiamo a nuovi e repentini cambi di casacca, a riposizionamenti, a tradimenti. Fervono gli incontri, talvolta movimentati e c’è chi ne insegue più di uno. Il mondo ‘politico’ è in fermento e grazie alle liste civiche, che fanno da ascensore, c’è chi sale e chi scende. Intanto i consiglieri del gruppo ‘Uniti per Castel di Lama’ Cinzia Peroni e Vincenzo Camela salutano il Comitato Castel di Lama 2023. Sottolineano, che è stato totalmente disatteso quanto sancito dal documento approvato all’unanimità dall’assemblea del Pd, che gli assicurava il sostegno. Il gruppo consiliare sta costruendo un percorso per mettere in piedi un progetto politico che prevede la partecipazione della parte migliore della società lamense. E’ ormai chiaro che il Pd è diviso in tre tronconi: da una parte chi sostiene l’azione di governo del sindaco uscente Bochicchio, chi sostiene il Comitato Castel di Lama 20.23 di Oddi e infine chi sostiene i consiglieri Peroni e Camela. Al clima di incertezza si aggiunge una nota di Sinistra Italiana, che tramite Tommaso Amadio referente locale e Giorgio Mancini coordinatore provinciale ribadisce che nella coalizione del centro-sinistra lamense, regna sovrana la confusione. "Il gruppo dirigente del Pd lamense – dichiarano – ha scelto di sostenere una lista che ricalca quella dell’ex sindaco Ruggeri, che ha già amministrato la città con risultati non certo lusinghieri. Ad aumentare la confusione la scelta personale di singoli esponenti della direzione del Pd di sostenere il sindaco uscente, candidato dei 5stelle, ma che non si presenta più col simbolo M5S, ma con una civica. Noi da tutto questo prendiamo le distanze. Non faremo accordi con chi proviene da destra e si maschera di civismo. Facciamo un appello alla dirigenza del Pd perché torni sui propri passi e dia vita ad una coerente lista unitaria di centro-sinistra imperniata sui valori e le politiche care alla nuova segretaria del Pd nazionale". Al momento sui nastri di partenza ci sono tre liste civiche: il sindaco uscente Bochicchio, quella dal candidato sindaco Ciabattoni, infine quella del Comitato Castel di Lama 20.23 di Tiziano Oddi. Non si esclude la quarta di centro sinistra, nonostante siamo quasi fuori tempo massimo. Maria Grazia Lappa