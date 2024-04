Verso le elezioni amministrative. A Castorano regna ancora il caos

Il voto si avvicina e in Vallata, nonostante la destra guidi il Governo nazionale, scarseggiano i rappresentanti, mentre c’è guerra nel centrosinistra, che in alcuni casi implode. La coalizione di centrodestra uscita trionfalmente dalle elezioni politiche, non riesce a cementarsi nei piccoli paesi dove si infrange in piccoli pezzi. Cittadini senza politica e politica senza cittadini, sta di fatto che là dove non c’è un candidato uscente sicuro si fa fatica a trovarne uno nuovo, sulla scena politica ci sono pochi visi nuovi e c’è poca voglia di impegno politico. A pochi giorni dall’appuntamento con le amministrative la situazione è tutt’altro che chiara, di chi la colpa? I motivi sono ben più profondi e la politica dovrebbe farsi alcune domande. Probabilmente a monte c’è qualcosa di più grave; una profonda sfiducia nelle istituzioni, come mezzo per il cambiamento e l’emancipazione sociale, che purtroppo nonostante le promesse non arriva. Così non c’è nessuna novità, tutto come sempre e sulla scena i soliti volti noti. A Castorano, feudo rosso da secoli, dove sabato, probabilmente sarà presentata, la candidata che sfiderà Rossana Cicconi. Un duello tutto al femminile, ma basterà per soddisfare i residenti? Nel frattempo voci bene informate confermano che il Pd è imploso. Il partito che ha caratterizzato per anni l’unica lista, che ha governato la piccola roccaforte rossa perde i pezzi e quindi dopo aver ripescato vecchi simboli la battaglia si concentra nelle file del Partito democratico. Una guerra d’azione o di logoramento? Chi lo sa. Ricordiamo che in passato le notti hanno cambiato molti scenari, chissà che in Vallata ci saranno Notti bianche.

Maria Grazia Lappa