Verso le elezioni. Opposizione compatta, è Nardini il candidato:: "Per una città nuova"

L’opposizione esce allo scoperto e annuncia il nome del proprio candidato sindaco per le prossime amministrative. Sarà Emidio Nardini a rappresentare l’alternativa politica all’attuale amministrazione. Il suo nome era già nell’aria da svariate settimane. Il conclave per giungere all’attesa fumata bianca è durato qualche mese, ma dopo attente valutazioni tutte le forze sono riuscite a convogliare verso un unico nome. Con la scelta operata il cantiere riformista può definirsi di fatto chiuso. Ora ad intraprendere il cammino verso le comunali del 2024 sarà la rinnovata coalizione di centro-sinistra. "Prima o poi arriva il proprio turno e stavolta tocca a me – commenta il futuro candidato sindaco Emidio Nardini nella conferenza indetta nella sala conferenze della libreria Rinascita –. La mia presentazione non è una richiesta di consenso, ma una presa di responsabilità enorme che deve essere trasmessa anche a tutti gli ascolani. Il mio nome era già noto. L’aspetto nuovo invece sta nel come ci siamo arrivati. Tutto è stato frutto della sintesi fatta da gruppi, partiti e movimenti che speriamo possano crescere ancora. Per arrivare a ciò è stato necessario un accordo di fondo. Dobbiamo rifiutare la logica di Nardini sindaco. Non si tratta di un uomo solo al comando, ma di un percorso per riportare gli ascolani al centro della propria città con condivisione, ascolto e idee da parte di tutti. Metterò tutto me stesso, non solo la faccia, per consentire ai cittadini di essere protagonisti delle scelte relative alla vita che si sviluppa in città".

Il nuovo timoniere si è detto pronto ad invertire un trend preoccupante che vede molti giovani fuggire via per le insormontabili difficoltà incontrate nel costruire un’aspettativa di vita sotto le cento torri. "Purtroppo non riusciamo più a vivere in questa città – prosegue –, questa à la verità. I problemi li conosciamo tutti e ne parleremo. Ascoli non può essere fatta di architettura, ma di cittadini. Altrimenti diventa vuota. Si è arrestato ogni tipo di crescita. I giovani non riescono ad essere il nostro futuro e non possiamo andare avanti verso questa direzione. I nostri ragazzi non hanno più la speranza di sperare in qualcosa di diverso e non si fa niente per offrire possibilità, strumenti e occasioni. Abbiamo questa pseudo economia che va solo a vantaggio di pochi. Vogliamo porre un arresto a tutto ciò. Vogliamo una città nuova per cittadini nuovi. Una città diversa per Ascoli diversa".

Nessun programma elettorale preconfezionato da proporre agli elettori. Lo sviluppo dei punti cardine sui quali battersi sarà effettuato coinvolgendo la città stessa: "Proporremo questo accordo tra tutte le realtà che costituiscono e vogliono contribuire a costituire un’alternativa – è infatti la conclusione –. Ogni genere di programma sarà sviluppato assieme ascoltando le idee di tutti".

Massimiliano Mariotti