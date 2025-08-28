Verso le elezioni regionali. La Lega cala i suoi quattro assi:: "Questa è una squadra vincente"

"Una squadra vincente". Con queste parole l’onorevole Giorgia Latini, ieri al Caffè Meletti ha presentato i quattro candidati che nel collegio di Ascoli correranno per la Lega a sostegno di Acquaroli alle prossime regionali. Si tratta dell’assessore regionale uscente Andrea Maria Antonini che sarà affiancato da Pasqualino Piunti (ex sindaco di San Benedetto), dalla dottoressa Tiziana Principi (direttrice anestesia e rianimazione del dipartimento urgenza emergenza dell’Ast) e dall’imprenditrice grottammarese Alessia Rivosecchi. "In questa partita avremo profili di spessore che hanno voluto mettersi a disposizione della nostra causa – prosegue –. Attraverso il nostro contributo consentiremo al presidente uscente di essere riconfermato e di poter proseguire nella realizzazione delle strategie e dei progetti già avviati. Gli stessi che hanno già portato i risultati sperati per le Marche. Un grazie va soprattutto ai nostri candidati che saranno al mio fianco mettendoci la faccia. Il messaggio che vogliamo dare oggi è quello di voler mettere in campo dei professionisti che, al di là del fare politica, in primis amano il territorio e vogliono mettersi in gioco per il Piceno". Nella volata finale non mancherà il supporto dei vertici del Carroccio. Il vice premier Matteo Salvini il primo settembre sarà a Sirolo, mentre il 18 settembre è previsto il ritorno di Vannacci. "Fa piacere avere compagni di viaggi nuovi per questa avventura – aggiunge Antonini –. Questa campagna elettorale coincide con un rinnovamento territoriale che la Lega stava cercando da tempo. Avere professionisti con nomi spendibili ci permette di poter dire agli elettori che potranno votare un partito formato da gente seria. Sono convinto che nella nostra provincia arriverà una grande sorpresa".

Massimiliano Mariotti