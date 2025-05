Verso le Regionali. Riprende quota Ameli,. Acciarri più lontana. Ricci studia la squadra

Hanno fatto rumore le presenze, tante. Forse troppe. Visto che al Filarmonici non c’era spazio per tutti e in molti sono rimasti fuori. Ma a battere un colpo, virtualmente, sono state anche le assenze. Poche e importanti. Su tutte, quelle di Monica Acciarri. La visita nel Piceno di Matteo Ricci, candidato governatore per il centrosinistra alle prossime Regionali di settembre, avvenuta giovedì, con la partecipatissima convention svolta proprio al teatro di via delle Torri, ha fornito più di un indizio sulla composizione delle liste per le ormai imminenti elezioni. A cominciare, appunto, da chi con ogni probabilità avrebbe compiuto un passo indietro. Dopo l’indiscrezione del Carlino di pochi giorni fa, relativa a un clamoroso ritorno della consigliera regionale uscente Monica Acciarri nel Partito Democratico (quel Partito salutato nel 2015 per passare nel centrodestra e, dal 2020, alla Lega), ha fatto notizia la sua assenza all’incontro con Ricci. Non è un mistero, infatti, che la sua volontà fosse quella di ‘tornare al passato’ rientrando nel centrosinistra, ma questa decisione avrebbe spaccato il partito sull’eventualità di riaccoglierla e, conseguentemente, di candidarla. Di certo si continua a trattare.

L’incontro che Ricci ha svolto al Filarmonici, poi, ha chiarito anche i dubbi sui candidati del Piceno in ottica Pd. Il segretario provinciale Francesco Ameli, infatti, ha ormai vinto il ballottaggio con l’ex sindaco folignanese Angelo Flaiani e sarà lui il probabile successore di Anna Casini. Per Flaiani, comunque, ci sono ancora delle chance. Fuori dai giochi Michele Franchi, sindaco di Arquata, che in cuor suo ci sperava. Mentre avrebbe rifiutato di candidarsi Matteo Terrani, sindaco di Folignano, che in molti avrebbero voluto vedere in campo. Per le candidature ‘in rosa’, poi, il clima è piuttosto incandescente e si potrebbe pescare in vallata. Importante, poi, la presenza del deputato del Movimento Cinque Stelle Giorgio Fede all’incontro pomeridiano, sempre giovedì, con Matteo Ricci. A dimostrazione del fatto che i ‘grillini’ saranno al suo fianco con una lista che vedrebbe tra i candidati anche Massimo Tamburri, ex consigliere comunale ascolano, e il consigliere provinciale Antonio Riccio. Infine, resta sullo sfondo il capitolo ‘Italia Viva’: la delegazione regionale del partito ha deciso di sostenere Ricci, ma nel Piceno alcuni esponenti si erano spesso mostrati più vicini ad Acquaroli. Nei giorni scorsi, però, la presidente provinciale di Ascoli, Maria Stella Origlia, ha incontrato lo stesso Ricci e, a quanto pare, sarebbe stata tracciata la strada per una coalizione.

Matteo Porfiri