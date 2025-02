Verso l’esame di Maturità. Ecco la seconda prova

Trascorso Carnevale, per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori si comincerà già a pensare alla Maturità. Il prossimo 10 marzo, infatti, si festeggeranno i ‘100 giorni all’esame’ e scatterà ufficialmente il conto alla rovescia per la prima prova scritta, quella di italiano, prevista per il 18 giugno. Tanti ragazzi, anche nel Piceno, quella mattina si ritroveranno davanti alle proprie scuole per ripetere il tradizionale rito del lancio del sale, che teoricamente dovrebbe portare loro fortuna in vista degli esami. Poi, la maggior parte dei maturandi si dirigerà verso alcuni luoghi di culto, su tutti il santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso o la basilica di Santa Rita da Cascia, per farsi benedire le penne con cui sosterranno le prove scritte e anche per trascorrere una giornata diversa. Altri, invece, se il meteo lo permetterà, passeranno qualche ora in allegria sul pianoro di San Marco, approfittando del sole e facendo una bella grigliata. L’obiettivo, comunque, sarà solo uno: stare insieme per un ultimo momento di spensieratezza prima di immergersi nello studio. Ciò che conta, però, è che vengano rispettati i limiti, considerato anche quanto accadde lo scorso anno, quando un alunno venne ferito da una bomba carta davanti al liceo scientifico ‘Orsini’. Il ministero dell’Istruzione, intanto, pochi giorni fa ha reso note le materie che saranno al centro della seconda prova.

Per quanto riguarda i licei, al classico ci sarà latino e matematica allo scientifico. Lingua e cultura straniera per il liceo linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico, inoltre teoria, analisi e composizione per il liceo musicale, mentre tecniche della danza per il liceo coreutico. Come per il 2024, anche per la Maturità 2025 sono state confermate le modalità in cui si svolgerà l’esame di Stato: si tratta di due prove scritte a carattere nazionale, una terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista e infine un colloquio in chiave multidisciplinare, con una commissione esaminatrice che sarà composta da commissari sia interni sia esterni. Tornando ai dati relativi alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, poi, l’Usr ha anche comunicato i numeri relativi agli altri livelli di istruzione. Per le scuole dell’infanzia, ad esempio, tra Ascoli e Fermo risultano iscritti 2.244 ragazzi, circa duecento in mento rispetto all’anno scorso. Numeri quasi identici per la primaria, con quasi tremila iscritti, mentre per le medie si registra un calo complessivo di circa cento studenti, con 3.160 iscrizioni pervenute.