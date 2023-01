Ascoli, la riviera piange il vescovo emerito Gervasio Gestori

Una benedizione del vescovo Gestori (Sgattoni)

San Benedetto (Ascoli), 7 gennaio 2023 – Profondo cordoglio in tutta la diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto Marche per la morte del vescovo emerito Gervasio Gestori. Il Presule è tornato alla casa del Padre alle 8,48 di ieri mattina nella sua residenza ad Acquaviva Picena. Gestori da qualche tempo era malato e le sue condizioni, ultimamente, si erano aggravate. Il 19 dicembre il vescovo diocesano Carlo Bresciani, si recò nell’abitazione di Gervasio Gestori a fargli visita e in quella circostanza gli amministrò il sacramento dell’Unzione degli infermi.

Gervasio Gestori era nato a Barlassina, in provincia di Milano, il 1° febbraio 1936 e fu ordinato presbitero il 28 giugno 1959. Fu eletto alla sede vescovile di San Benedetto del Tronto–Ripatransone–Montalto, il 21 giugno 1996 e divenne emerito il 4 novembre 2013. A dare la notizia della sua morte, nella mattina di ieri, sono stati il fratello Angelo con la moglie Maria Rosa e i nipoti Roberto, Paolo ed Elena. La salma è stata esposta nella Chiesa di San Niccolò di Bari ad Acquaviva Picena per l’intera giornata di ieri, mentre da questa mattina, dalle 9, è esposta nella Basilica della Madonna della Marina a San Benedetto. Alle 21 di domenica, invece, ci sarà la veglia funebre, mentre lunedì alle 15 saranno celebrate le esequie. Il Vescovo Bresciani, il clero e la Diocesi ricordano con grande riconoscenza e affetto il vescovo Gervasio Gestori, tornato alla casa del Padre nel giorno dell’Epifania del Signore. Il direttore editoriale del giornale on line ’L’Ancora’ Pietro Pompei, lo definì il ’Vescovo delle tre A’. Il Vescovo dell’Accoglienza, dell’Ascolto, dell’Aiuto. Per questa sue virtù trovò grande accoglienza tra i giovani, numerosi ad ogni incontro. Grande attenzione alle famiglie, facendone argomento di più lettere pastorali, invitando la comunità diocesana a riflettere, a pregare, ad aiutare questo istituto particolarmente in crisi e bersagliato. Lavorò molto affinché la Caritas fosse sempre più efficiente per accogliere i più poveri ed emarginati, facendo allestire per loro un luogo ed una mensa veramente accoglienti.

Gervasio Gestori è stato anche padre correttore della Misericordia di Grottammare ed aveva sempre avuto a cuore le vicende del 43° Parallelo. Nel giorno dell’Inaugurazione, il 5 maggio del 2012, nel suo intervento, prima della benedizione del monumento sulla pista ciclo pedonale di Grottammare disse: "Ho pensato ai molti popoli del cosiddetto Nord, ricchi e liberi e a quelli del Sud, spesso poveri e non liberi. Allora ai Paralleli preferisco i Meridiani che uniscono Nord e Sud, settentrione e meridione del globo".