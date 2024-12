Vescovo in visita alla residenza ’Pelagallo’

E’ stata una giornata di commozione e di festa quella vissuta dagli ospiti della residenza per anziani ’Contessa Maddalena Pelagallo’ di Grottammare. Venerdì mattina il vescovo diocesano monsignor Gianpiero Palmieri, insieme con il cappellano della struttura don Claudio, ha fatto visita alla struttura ed ha celebrato la Messa animata dal gruppo scout Grottammare 1 alla presenza degli anziani ospiti, del Consiglio di Amministrazione e del personale socio-sanitario. Gli auguri del sindaco Alessandro Rocchi, accompagnato dall’assessore all’inclusione Monica Pomili e del vescovo nel giorno della festa della famiglia hanno scaldato il cuore dei presenti in questo tempo di festività natalizie in cui, come ricordava monsignor Palmieri nell’omelia, a volte si trascurano i familiari più anziani accolti nelle strutture a loro dedicate, dove sono affidati alle cure di personale specializzato che non può sostituire però il calore dell’abbraccio di un familiare. Il Vescovo, al termine della manifestazione religiosa ha promesso che tornerà nella residenza per portare la benedizione agli ospiti allettati.