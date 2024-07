Vescovo, visita speciale. Che festa alla Locanda

Domenica scorsa, prima ancora della messa solenne alla cattedrale della Madonna della Marina, l’arcivescovo Gianpiero Palmieri, nuovo vescovo eletto anche della diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto Marche, si è recato per il pranzo nella Locanda del Terzo settore Centimetro zero di Pagliare, insieme alla famiglia, suscitando la felicità dei ragazzi che gestiscono il ristorante e di tutti i presenti, che si sono sentiti onorati della sua presenza. Un ospite davvero speciale, la visita dell’arcivescovo è servita per far vivere un momento di profonda gioia e condivisione. I ragazzi si sono emozionati e hanno mostrato tutta la loro gratitudine al vescovo per questo suo interessamento. Uno di loro, Marino, festeggiava il compleanno e quindi la giornata ha acquisito un sapore completamente diverso. La Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero è un ristorante diverso. È un modello di locanda sociale in cui l’attività di ristorazione è il punto d’arrivo di un progetto molto più ampio che coinvolge la disabilità, l’autoproduzione e il recupero creativo. La parola chiave della giornata di domenica è stata ‘gioia’, i ragazzi ancora una volta hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione, ci hanno messo l’anima in tutto quello che hanno fatto; concentrazione massima, voglia di riuscire e gran divertimento sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la giornata. E’ alla fine la festa è stata un successo con un ospite davvero d’eccezione.

I ragazzi del ristorante Centimetro zero nel corso degli anni si sono contraddistinti per la loro serietà nel lavoro e perché oltre ad essere ligi sono anche tanto affettuosi. Consumare i pasti a Centimetro zero è un’esperienza che cambia la vita: un’emozione particolare perché si è difronte ad un capovolgimento, non sono loro che ricevono, ma loro che danno, un modo per aumentare la dignità e per stimo-lare la loro indipendenza. Una domenica speciale ed indimenticabile per i ragazzi di Centime-tro Zero, che porteranno nel cuore, la presenza dell’arcivescovo, che ha voluto prima di intraprendere questa suo nuovo impegno conoscere questa importante realtà, capire il lavoro di questi ragazzi, che sono il cuore pulsante della Locanda: coltivano i suoi prodotti, hanno arredato il ristorante, lavorano come personale di sala e si impegnano in tutte le attività che la Locanda promuove per raf-forzare la produttività, la cultura, la formazione e lo scambio.

Maria Grazia Lappa