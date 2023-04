Vesperini presenta la sua squadra

Il candidato sindaco Lorenzo Vesperini, alle comunali di Grottammare, ha presentato le quattro squadre a suo sostegno. Tra i nomi di spicco Carlo Perticarà, già funzionario del settore finanziario del comune di Grottammare, l’ingegner Aleandri, esperto in servizi pubblici integrati, ingegner Sibillo specialista innovazione tecnologica ed Erica Acri, insegnante e referente di plesso zona Ascolani, specialista scuola e giovani, Lorella Ruggieri grottammarese doc scrittrice e impiegata postale. Città Futura: Fabrizio Paoloni, Emanuele Califano Lidak, Renato Muzi, Pasquale Paolini, Danilo Di Ruscio, Loredana Malavolta, Andrea Illuminati, Arnaldo Santori, Angelica Marcozzi, Margherita Tarricone, Teresa Ferrara, Eric Mascaretti, Davide Morganti, Concetta del Colle "Imma", Giovanni Del Colle, Meri Moretti medico di base.

Città Unica: Andrea Aleandri, Pierangelo Porti, Michele Sibillo, Massimo Iannuzzi, Carmen Bergamaschi, Erica Acri, Eleonora Marini, Giampiero Vesperini, Nadia Moretti, Cristiana Polini, Carlo Antonetti Lamorgese Passeri, Lorella Ruggieri, Camilla Ciarrocchi, Mauro Spinozzi, Domenico Marcelli, Massimo Mattoni.

Noi per Grottammare: Tiziana Marinucci, Stefano Mori, Romano Girardi, Sonia Paccasassi, Antonio Tondi, Massimo Menduni, Lino Domizi, Lara Facchini (giornalista), Guido D’Alessandri, Federico Filiaci, Domenico Consorti, Davide De Felice, Daniele Colleluori, Alessandra D’Elpidio, Adele De Felice, Maria Minchillo.

Senso Civico: Marco Tessaro, Benedetto Labanti, Maddalena Berrettoni, Claudio Lucidi, Francesca Feliziani, Gianluigi Spaziani, Imma Ancora, Mimma Speziali, Claudia Belleggia, Sabina Neroni, Aleandro Fioroni, Daniela Di Stanislao, Carlo Perticarà, Cinzia Pasqualini, Claudio Giacinto, Dionisio Uriani.

"La gestione e la pianificazione del territorio sarà fondata sull’applicazione delle normative e leggi nazionali, rispettando l’uso sostenibile delle risorse e la prevenzione idrogeologica in materia ambientale – afferma tra l’altro Vesperini – Piano regolatore del verde, forestazione urbana; Piano verde urbano per i parchi pubblici; Sostegno e sviluppo comunità enegetiche; Pensiline fotovoltaiche nei parcheggi scambiatori; Promuovere rassegne di scultura-arte-teatro nel nome di Pericle Fazzini; Teatri all’aperto in luoghi suggestivi; Reperimento di finanziamenti nazionali o regionali per il recupero dei luoghi della storia dell’arte e della cultura grottammarese".

Marcello Iezzi