Vesprini guida l’Ato: "Non era una mia richiesta. Siamo sempre compatti"

Valerio Vesprini è il nuovo presidente dell’Ato 5; succede al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che si è dimesso poche settimane fa, annunciando che il nuovo vertice dell’organismo sarebbe stato espressione del Fermano. E così è stato. Anche se, alla nomina di Vesprini si è arrivati passando prima per il nome di Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino. Sembrava lui il papabile, ma, come si dice del Conclave che elegge il pontefice, "chi entra papa esce cardinale". Il nome di Vesprini è stato proposto in assemblea dal sindaco di Fermo Calcinaro, che ha voluto al vertice dell’Ato 5 la rappresentanza del secondo comune più grande del Fermano; tra gli sponsor più attivi del sindaco sangiorgese c’era però anche il primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo. Alla fine Vesprini è stato eletto con ampia maggioranza dell’assemblea dei 59 nove dell’ambito territoriale delle province di Ascoli e Fermo. La prima reazione di Vesprini è stata di stupore: "Almeno in parte è così" conferma il neo presidente dell’Aato 5. "Non era una mia richiesta o una mia prerogativa; noi sindaci del Fermano cerchiamo sempre di trovare l’unione, di essere compatti. Alla vigilia del voto mi è stato chiesto di dare disponibilità per fare una sorta di garante, come figura moderata e indipendente, proveniente dalla società civile ed ho accettato". C’è tanto da fare. "Me ne rendo conto. Mi conforta la stima nei miei confronti, ma mi preoccupa un incarico che riguarda un bene assoluto e primario come quello dell’acqua – afferma Vesprini – Anche perché, sono abituato a lavorare senza risparmio e portare avanti ogni impegno con la massima disponibilità. Le problematiche intorno al tema dell’acqua sono tante e riguardano le gravi conseguenze dovute ai danni procurati alla rete dal terremoto del 2016, la siccità che rende ulteriormente scarsa la disponibilità della risorsa idrica e l’aumento dei costi dell’energia che incidono sulla captazione". Dopo l’elezione Vesprini ha fatto un primo passaggio negli uffici dell’Aato 5. "Solo per lasciare i miei documenti ed incontrare l’ingegner Colapinto. Nei prossimi giorni tornerò per parlare degli importanti investimenti che dovremo fare nell’ambito del Pnrr". Poi si dovrà parlare anche della nuova presidenza della Ciip Servi Integrati. Tra i candidati alla successione a Maddalena Ciancaloeni c’è Marco Perosa che sembra avere il gradimento di diversi sindaci dell’ambito territoriale.

Peppe Ercoli