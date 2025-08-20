Vestizione, buoni pasto e organico: scontro

Ast di Ascoli al centro del confronto sindacale. La Cisl FP, attraverso il segretario territoriale Igino Giorgio Cipollini, ha denunciato la lentezza con cui l’azienda sanitaria sta riconoscendo i diritti del personale. "Occorre ingranare subito la seconda e arrivare in quarta entro l’anno", ha affermato Cipollini, parlando di violazioni che gravano da anni sui lavoratori. In particolare, il sindacalista richiama il mancato riconoscimento dei tempi di vestizione con i relativi arretrati dal 2018, già oggetto di ricorso giudiziario con prima udienza fissata a settembre 2025. Restano inoltre in sospeso il buono pasto, "già riconosciuto dalla Cassazione ma ignorato dall’azienda", e le Progressioni Economiche Orizzontali per gli anni 2023, 2024 e 2025. A ciò si aggiunge, secondo la Cisl, una dotazione organica "macroscopicamente inadeguata", che costringe il personale a turni gravosi e a rinunciare alle ferie. Cipollini critica anche la decisione della direzione di ricorrere alla mobilità esterna per coprire tre posti di dirigente amministrativo e soltanto tre Oss: "Una scelta onerosa, in contrasto con la normativa contrattuale, mentre i reparti continuano a soffrire per la carenza di organico".

Alle accuse replica il direttore generale dell’Ast Maraldo, parlando di una rappresentazione "capovolta" della realtà. "Rimango meravigliato di come, dopo documenti unitari in cui le sigle riconoscevano i risultati ottenuti, Cipollini denunci oggi lentezze dell’azienda". Maraldo ricorda come la stessa Rsu, nel comunicato del 17 luglio, abbia sottolineato i progressi. Il dg cita "l’innalzamento del fondo per le progressioni economiche orizzontali 2022 da 181.796 a 441.693 euro, l’incremento di circa 140 mila euro del fondo sulle condizioni di lavoro, l’applicazione dei nuovi profili orari del personale sanitario e l’erogazione del saldo della produttività 2024 in un’unica soluzione". L’azienda ha inoltre assunto l’impegno "ad aumentare la percentuale di part-time fino al 4% della dotazione organica, con possibilità di ulteriore crescita in caso di domande eccedenti", e ha accolto la proposta della Rsu "di modifica del turno serale a partire da ottobre-novembre 2025".

Maraldo assicura che l’Ast avvierà a breve la contrattazione per i fondi 2025, con attenzione particolare all’incremento delle indennità di pronta disponibilità e del lavoro notturno. Per il direttore generale, dunque, parlare di lentezza "appare infondato e in contraddizione con quanto riconosciuto dalle stesse rappresentanze".

