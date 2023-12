Vetri dell’auto sfondati, l’amara scoperta nel giorno di Natale

C’erano tutte le premesse per un sereno Natale, ma così non è stato per il commerciante di pesce Giovanni Palestini, che lunedì mattina ha trovato la sua Fiat Panda, parcheggiata nelle vicinanze del mercato coperto di Grottammare, dove l’uomo lavora, con entrambi i vetri anteriori sfondati. Una brutta sorpresa che ha profondamento colpito il commerciante di pesce, il quale non sa spiegarsi il motivo del gesto che appare piuttosto mirato, poiché le auto in sosta nelle vicinanze non sono state toccate. Palestini, che con quella vecchia Fiat Panda, parcheggiata lungo la stretta via che collega via Leopardi al corso Mazzini, si sposta per motivi di lavoro, la mattina di Natale si è recato nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Le indagini, quindi, sono avviate. Ora si tratta di verificare le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che monitorano il centro di Grottammare, nella speranza che abbiano intercettato i movimenti della persona che ha compiuto il gesto. Il commerciante auspica che i militari dell’arma riescano a ricostruire la vicenda, soprattutto per capire se si è trattato di uno stupido atto vandalico oppure un gesto intimidatorio.