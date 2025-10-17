Vetrina calcio paralimpico. Doppia giornata di eventi

In occasione delle prossime giornate inclusive dedicate al calcio paralimpico: domani e sabato 25 ottobre, alle ore 11, il progetto ‘Fun & Play sperimentale’ della Figc – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (Dcps) arriva a Grottammare per due giornate all’insegna del gioco, dello sport e del valore della condivisione intitolate ‘Il calcio è di tutti’.

L’iniziativa è organizzata dall’Asd Sporting Grottammare, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale ed è rivolta ad aspiranti calciatrici e calciatori dagli 8 anni in su, con disabilità intellettivo-relazionale. Il progetto, esteso quest’anno a livello nazionale dopo i risultati positivi sperimentati in Piemonte e Sardegna, promuove l’inclusione attraverso attività ludico-motorie, allenamenti congiunti e momenti di socialità aperti a tutti.

Gli appuntamenti si svolgeranno allo Sporting Village in via Pertini, 3. La partecipazione è gratuita. "Grottammare è una città che mette le persone al centro – afferma il sindaco Alessandro Rocchi –. Lo sport è uno dei linguaggi più forti per promuovere uguaglianza e rispetto. Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio un progetto che dà valore alla condivisione e alla gioia di stare insieme".

Per il presidente dello Sporting Grottammare Pasqualino Santori sarà una sfida entusiasmante. "Il Fun & Play è un ponte tra sport e comunità – aggiungono l’assessore Monica e Marco Tamburro, consigliere delegato alla Disabilità –. Un’occasione per le famiglie di vivere momenti di crescita comune".

Marcello Iezzi