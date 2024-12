Vetro, carta e cartone: ecco come smaltirli

Dove buttare imballaggi, cartoni e bottiglie che si accumulano durante le feste? Arrivano i consigli della Picenambiente alla luce dei dati, relativi agli anni passati, che parlano il territorio della Riviera delle Palme di un aumento del 10% di carta e cartone e della crescita che oscilla tra il 5 e il 10% per il vetro e la plastica. "È fondamentale adottare alcuni comportamenti consapevoli per minimizzare l’impatto ambientale e garantire una corretta raccolta differenziata", sottolineano da Picenambiente.

Gli imballaggi e gli altri materiali prodotti durante cene, cenoni e scambi di regali devono essere separati accuratamente per evitare contaminazioni tra le diverse frazioni di rifiuti e consentire il loro recupero. Gli scatoloni e gli imballaggi in cartone, ad esempio, devono essere ridotti di volume e conferiti insieme alla carta. Gli imballaggi in polistirolo, se puliti, vanno destinati ai contenitori della plastica; in caso di dimensioni elevate, devono essere portati ai Centri Comunali di Raccolta dei Rifiuti Urbani. Se sporchi, invece, vanno gettati nell’indifferenziato.

Per gli imballaggi in vetro non è necessario eliminare etichette o accessori che non si staccano facilmente, ma è essenziale svuotarli da eventuali residui alimentari. Le scatole di panettoni e pandori devono essere gettate nella carta, mentre le piccole maniglie di plastica vanno nel secco residuo. I sacchetti interni sono da destinare alla plastica, mentre la base del panettone va conferita nel secco residuo.

Il sacchetto contenente lo zucchero a velo, una volta vuoto, deve finire nella carta. Le luci di Natale non funzionanti e gli apparecchi elettronici vecchi rientrano nella categoria Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e devono essere consegnati ai Centri Comunali di Raccolta. "È possibile consultare l’elenco completo dei centri e delle isole ecologiche sul sito di Picenambiente".

Per quanto riguarda gli alberi di Natale, sia sintetici sia naturali non più trapiantabili, è possibile usufruire del servizio di ritiro gratuito a domicilio prenotando sul sito dell’azienda. "È essenziale fare attenzione ai della raccolta differenziata, ovvero materiali che spesso vengono erroneamente conferiti. La carta oleata per affettati e formaggi, gli scontrini degli acquisti, la carta da forno, i bicchieri di cristallo e le pirofile per forno, ad esempio, vanno nell’indifferenziato. Lo stesso vale per carta regalo variopinta, fiocchi, nastri e addobbi dell’albero".

Emidio Lattanzi