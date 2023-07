Vettura finisce contro un palo Ragazzi feriti

Un’auto, con a bordo quattro ragazzi, intorno all’1,30 dell’altra notte si è stampata contro il palo dell’illuminazione pubblica lungo la statale Adriatica di fronte al centro commerciale La Fornace di Grottammare, dove sono stati adottati tutti gli accorgimenti per migliorare la sicurezza di quel tratto teatro di scontri. L’auto era diretta verso sud ed il conducente ha perso il controllo dopo la seconda uscita, urtando prima il muraglione e poi abbattendo il palo della luce. Gli occupanti hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari, ma nessuno, per fortuna, ha subito danni importanti. Sul luogo del sinistro, completamente autonomo, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che ha dovuto tagliare il palo di ferro dell’illuminazione pubblica, poiché era completamente piegato. I rilievi tecnici del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri. Contro l’imperizia non ci sono misure di sicurezza che tengono.