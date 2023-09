’Vexilla Firmi’ in piazza. Bandiere protagoniste da tutto il territorio

La bandiera è stata la protagonista della terza edizione di ‘Vexilla Firmi’ in piazza del Popolo a Fermo. Dopo la benedizione in cattedrale da parte di Don Michele Rogante, i rappresentanti delle dieci contrade cittadine della Cavalcata dell’Assunta hanno aperto l’evento seguiti dall’esibizione dei gruppi storici: gli alfieri e musici di Fabriano; quelli di Monterubbiano che hanno fatto rivivere il ‘Ver Sacrum Vovere’ ovvero la primavera sacra dei Sabini; ‘Araba Fenice’ di Corinaldo e, da Servigliano, la Compagnia ‘G.A.M.S.’ che ha portato in scena la suggestiva narrazione delle avventure di Marco Polo. Gli alfieri di Offagna hanno rappresentato il magico mondo di Artù con ‘Excalibur’ mentre il rosso è stato scelto dagli sbandieratori della città di L’Aquila per colorare la scena. I padroni di casa, gli sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta, hanno chiuso lo spettacolo raccontando un passaggio dell’arrivo di Bianca Maria Visconti, a Fermo. "A differenza della competizione dello scorso anno – ha spiegato il responsabile degli alfieri della Cavalcata, Cristian Cinelli supportato dal coordinatore dei tamburini Marco Mannucci – in questa edizione abbiamo voluto dare impulso ai gruppi storici nati dalla scuola picena di Giovanni Nardoni e celebrare la bandiera come simbolo di amicizia esaltandone la forza come elemento narrativo". L’evento è nato nel 2011 dalla volontà di ricordare l’arcivescovo di Fermo Gennaro Franceschetti, grande sostenitore della Cavalcata dell’Assunta.

"Dal 1997, negli otto anni di magistero – hanno spiegato i vicepresidenti della Cavalcata, Andrea Monteriù e Roberto Montelpare – Franceschetti ha valorizzato questa terra creando aggregazione specie tra i giovani. Era uno del popolo, l’ultimo tra gli ultimi. Per suo volere, giace nella nostra Cattedrale". Ad affascinare grandi e piccini, le bandiere, ‘vexilla’ in latino: "Il ringraziamento va ai nostri tamburini e sbandieratori – ha concluso il sindaco Calcinaro – sono un biglietto da visita per Fermo, in Italia e all’estero".

Gaia Capponi