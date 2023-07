Via a Piceno d’Autore, apre l’ex ministro Martelli

Domani a Monteprandone scatta la XIV edizione di Piceno d’Autore, festival letterario che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con gli autori, in programma dal 3 al 5 luglio a Monteprandone e il 23 luglio a Centobuchi. Il tema scelto quest’anno è ’Senza legalità non c’è libertà. Riflessioni per costruire una cittadinanza attiva e responsabile’. Attraverso l’ascolto di testimonianze significative di personalità, si vuole comprendere il valore della legalità, coniugandola in modo concreto alla quotidianità, e decifrare i condizionamenti che la criminalità organizzata esercita sulla società. Aprirà la kermesse culturale, l’ex Ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli con una riflessione tratta dal suo ultimo volume edito da ’La Nave di Teseo’ sulla vita e le persecuzioni di Giovanni Falcone. L’incontro è coordinato dal giornalista Gaetano Amici. Martedì sarà la volta del magistrato Catello Maresca, il 5 luglio, al posto di Tina Montinaro, moglie del Capo scorta di Giovanni Falcone, ci sarà il giornalista e conduttore televisivo de ’Le Iene’ Gaetano Pecoraro.