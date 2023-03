Via ai lavori di restyling per la pista di pattinaggio

Iniziati i lavori di riqualificazione della pista di pattinaggio di Piattoni, a Castel di Lama. In questi giorni la ditta incaricata la Metalwood, di Caltanisetta, ha cominciato ad allestire la copertura della pista. I lavori verranno realizzati grazie al fatto che il comune di Castel di Lama, si è aggiudicato il bando ‘Sport e Periferie, un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, che permetterà di ottenere 500mila euro per riqualificare tutta l’area. A questa cifra si aggiungerà il 25% di partecipazione, che spetta al Comune, ossia una somma pari a 300mila euro ottenuta grazie ad un finanziamento a tasso zero.

"Grazie all’impegno del sindaco Mauro Bochicchio e dell’assessore allo sport Gabriele Gagliardi – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni –, che sono riusciti a stilare in un mese il progetto ed ottenere il massimo dei finanziamenti, riusciremo a riqualificare questo importante impianto di Piattoni. La pista di pattinaggio ormai da tempo giaceva in un precario stato di manutenzione, grazie a questo finanziamento riusciremo non solo a riqualificarla, ma su di essa verranno realizzati nuovi ed importanti impianti sportivi a servizio della comunità non solo della parte alta del paese. Siamo soddisfatti di aver captato questo importante finanziamento. Al momento stanno allestendo la struttura in metallo per la copertura, ma sono previsti molti altri lavori: rifacimento del fondo della pista di pattinaggio artistico; la manutenzione dell’anello di pattinaggio di velocità, inoltre costruiremo percorsi jogging, un impianto per Bmx e Bmx freestyle e uno per lo skateboard, un’area fitness e un campo di beach volley permanente. I lavori prevedono anche la sistemazione degli spogliatoi. Piantumeremo nuove essenze arboree, che cresceranno intorno all’area. Una struttura sportiva nuova, capace di rispondere alle diverse esigenze di una cittadina caratterizzata da famiglie giovani e da tanti ragazzi. Un intervento che vedrà la rigenerazione dell’intera area. Siamo convinti che questi lavori rappresentano un punto di partenza e di speranza per far ripartire Piattoni".

Maria Grazia Lappa