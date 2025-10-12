Via ai lavori nella chiesa di Santa Felicita:: "La ricostruzione restituisce la speranza"

Al via i lavori nella chiesa di Santa Felicita a Colli del Tronto. La Conferenza dei servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di Santa Felicita a Colli del Tronto, incastonato nel centro storico, che sovrasta piazza XXV Aprile, con una scalinata monumentale. La chiesa durante il terremoto aveva riportato delle lesioni soprattutto in corrispondenza della facciata principale. Gli interventi di restauro e messa i sicurezza prevedono una spesa di 496.000,88 euro e faranno in modo di restituire alla collettività uno splendido gioiello d’arte. Venerdì il commissario il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli è intervenuto a Colli del Tronto per l’inizio dei lavori e ha così commentato: "Anche nella splendida vallata picena, la ricostruzione continua a restituire vita e speranza. Ogni cantiere che viene avviato è un nuovo passo in avanti nel processo di rigenerazione dell’Appennino centrale. Oggi abbiamo fatto in modo che venisse salvato un pezzo della nostra storia e della nostra identità e tradizione, sempre con lo sguardo rivolto verso il futuro". Soddisfazione è stato espressa anche dal sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli, con il restauro della chiesa si completa un importante restauro che ha interessato tutto il centro storico di Colli del Tronto.