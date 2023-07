Via ai lavori per il campo da basket Loggi: "Struttura che mancava"

Sopralluogo del sindaco Sergio Loggi in zona bocciodromo a Centobuchi nella mattina di giovedì, per l’avvio dei lavori del campo da basket. Vi sono stati investiti 90.000 euro per la creazione di un impianto all’aperto dedicato ad una disciplina sportiva molto praticata sul territorio. Il campo da basket sarà costituito da un rettangolo di gioco con misure che rispettano il regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) e canestri conformi ai requisiti di funzionalità e di sicurezza delle attrezzature per la pratica sportiva della palla a spicchi. Sarà circondato da una recinzione al fine di evitare interferenze con le altre attività sportive. "Siamo felici di comunicare che anche gli amanti del basket avranno il loro impianto sportivo – affermano il sindaco Sergio Loggi, unitamente all’assessore agli impianti sportivi Christian Ficcadenti e al consigliere con delega allo sport Marco Ciabattoni – è una struttura che mancava e che abbiamo fortemente voluto si realizzasse in una zona che ci piace chiamare Cittadella dello Sport. Un’area in continua crescita in cui insistono il campo da calcio "Vincenzo Nicolai", un campo da calcio supplementare, un campo da calcetto, il bocciodromo, la piastra polivalente e il parco dello Sport con attrezzi da palestra, percorso vita e campi da bocce all’aperto. La nostra Amministrazione comunale crede nello sport e lo incentiva come elemento di aggregazione e coesione sociale per tutte le età – concludono gli Amministratori - per questo non mancheremo mai di sostenere le tante e varie associazioni sportive di Monteprandone e Centobuchi che contribuiscono alla crescita dei nostri ragazzi e ragazze". Va ricordato che il comune di Monteprandone ha anche investito 22 mila euro per affidare la progettazione di una grande piscina nella zona nord di Centobuchi.

Marcello Iezzi