Via ai saldi, i commercianti vedono rosa

Sembra quasi che con i saldi sia tornata la voglia di fare shopping. Questa l’impressione che si ha girando in questi giorni per il centro storico di Ascoli, soprattutto ieri nel primo weekend di svendite. I negozi pieni di clienti, in alcuni di più, in altri un po’ meno, è il segnale che i saldi invernali di fine stagione sono partiti con il piede giusto. A confermarlo sono gli stessi negozianti, soddisfatti di questa partenza. "Oggi (ieri ndr) Ascoli è piena, c’è molto movimento e stiamo lavorando molto bene – dice Marco Di Sabatino, titolare dei negozi di abbigliamento Di Sabatino ad Ascoli e San Benedetto –. Siamo soddisfatti anche dell’andamento a San Benedetto. Idem siamo contenti di come è andata ieri (venerdì 6 gennaio ndr) e il 5 gennaio, quando sono iniziate le svendite. E’ vero che la partenza dei saldi è il primo giorno lavorativo prima dell’Epifania, ma prima ci sono stati i pre-saldi che vengono di solito effettuati subito dopo Capodanno. Dunque il lavoro si distribuisce su più giorni. Questo fa sì che non avremo più le code che c’erano fuori dai negozi dieci anni fa quando i ribassi iniziavano solo in un determinato giorno e quindi le persone aspettavano quella data per fare gli acquisti più importanti. Anche con il black week molti avevano già acquistato a novembre, ma siamo soddisfatti perché nonostante tutte queste occasioni di comprare a prezzi scontati, l’interesse da parte della clientela c’è e abbiamo avuto un risultato più che soddisfacente in questi primi giorni di saldi. Speriamo che continuino bene". "E’ ancora presto per fare un bilancio sull’andamento dei saldi – continua Peppe Paci, titolare del negozio di abbigliamento ‘Zona 23’ –, ma posso dire che il centro storico, anche grazie alla temperature, quest’anno ha registrato un incremento di visitatori, di presenze, importante. E ovviamente tutto ciò va ad influire anche sulle vendite. Con l’aumento delle presenze in centro, Ascoli sta assumendo una connotazione di città turistico-ricettiva. Dunque, bene così. Anche se non posso ancora fare un bilancio sulle svendite perché sono iniziate da tre giorni, posso però dire che in questi tre giorni sono comunque andate discretamente bene. Ciò fa ben sperare per il resto dell’anno". Secondo la consueta fotografia di Confommercio, nel 2023 si è registrato un lieve aumento della platea di coloro che hanno deciso di fare acquisti durante questo periodo con una percentuale che sale al 65%, in crescita del 2,7% rispetto all’anno scorso.

Lorenza Cappelli