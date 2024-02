Via al cantiere alla scuola Caselli

Continua l’opera di adeguamento sismico delle scuole cittadine. Alcuni giorni fa è partito il cantiere alla scuola ‘Caselli’ di via Gino Moretti: un’opera che la città attendeva da tempo e i cui lavori si protrarranno, salvo imprevisti, per quasi due anni. Per la precisione 644 giorni, e vista la data di consegna – il 10 gennaio – il plesso rinnovato dovrebbe vedere la luce il 14 ottobre 2025. Un’opera complessivamente molto onerosa, visto che il comune vi ha investito ben 1.585.999,37 euro: di questi, 960mila sono stati intercettati dal Pnrr. Il progetto definitivo veniva elaborato nel novembre 2022, e lo scorso ottobre Viale De Gasperi ha affidato l’intervento alla Corega – di Agrigento – che ha offerto un ribasso d’asta del 16,692%. Agli istituti scolastici di competenza comunale, peraltro, sono stati dedicati ulteriori interventi: sempre ad ottobre, il vertice dell’ente affidava i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di via Alfortville, opera del valore di 1.281.000 euro. In questo caso, il finanziamento Pnrr è pari 1.056.000 euro a cui si aggiungono 105.600 euro di fondo statale per le opere indifferibili. Il resto verrà finanziato dal comune, che ha appaltato il lavoro alla Unyon Consorzio Stabile Scarl di Scafati. La scuola sarà immersa nel verde, all’interno della pineta a sud del polo scolastico esistente. In questo modo sarà possibile offrire agli alunni uno spazio giochi all’aperto di circa 400 metri quadrati, direttamente a contatto con le aule.

A nord, invece, le attenzioni dell’amministrazione si sono concentrate sulle scuole di via Ferri. Il 13 settembre, all’inizio dell’anno, il sindaco Spazzafumo ha inaugurato la scuola media ‘Manzoni’, ferma da due anni per lavori, anche qui, di adeguamento sismico: con questi sono state ristrutturate le 6 aule didattiche al piano primo, i laboratori al piano secondo e i servizi igienici, nonché completamente rinnovata l’aula informatica. L’intervento, in questo caso, è stato co-finanziato dalla regione e dal Miur per circa 1.517.000 euro. Il restante importo di 678mila euro è stato attinto dalle casse comunali. Per rimanere in zona, l’8 gennaio è stata inaugurata la nuova sede del nido d’infanzia ‘La Mongolfiera’, in grado di accogliere 48 bambini in quasi 400 metri quadri di spazi interni e 200 di giardino. L’intervento, realizzato dalla Edilzeta di Modica, la stessa che ha restaurato il resto dell’edificio, è costato 798mila euro ed è stato totalmente finanziato con fondi comunali.

Giuseppe Di Marco