Via al maxi piano di riqualificazioni

di Giuseppe Di Marco

Ex sede comunale e villa Rambelli: il vertice di Viale De Gasperi ingrana la marcia e licenzia gli atti d’indirizzo per la riqualificazione delle due storiche strutture, che una volta recuperate saranno messe nuovamente a disposizione della cittadinanza in forme che l’amministrazione comunale deve ancora definire. Si tratta di maxi opere del valore complessivo superiore a 8 milioni e che l’ente intende portare a termine entro il 2024. Per quanto riguarda l’ex sede comunale di piazza Cesare Battisti, saranno investiti 4,7 milioni nel miglioramento sismico e recupero funzionale. Nel caso specifico, la delibera sospende le attività previste nel protocollo d’intesa siglato dal Comune e dall’Agenzia delle dogane nel maggio del 2022 per realizzare, nel palazzo di piazza Battisti, la sede dell’Agenzia stessa. Non è detto, però, che le Dogane non possano comunque trovare un accordo con l’ente per portarvi il proprio quartier generale. In alternativa, Viale De Gasperi potrebbe utilizzare l’ex sede come ampliamento del museo di Palazzo Bice Piacentini. Per Villa Cerboni Rambelli, invece, sono stati stanziati 3,5 milioni di euro, necessari prima di tutto al consolidamento e al restauro conservativo del bene, soprattutto per quanto riguarda il tetto: la villa, nel 1999, fu lasciata in eredità al Comune rivierasco, a condizione che la stessa e lo splendido giardino nel quale è immersa divenissero un museo intitolato a ‘Sestili Anna Maria in Rambelli, Gaia Rambelli e dottor Pietro Paolo Rambelli’ con tutto quanto in essa contenuto, ovvero un patrimonio di oltre 1.100 elementi. Le risorse, in entrambi i casi, sono state intercettate dal programma straordinario per la rigenerazione urbana licenziato dal governo alla fine di marzo. I prossimi passi, sempre per entrambe le opere, sono la stesura dei piani di fattibilità, dei progetti definitivi e, infine, la messa a bando dei vari lavori. "Si tratta di due iniziative molto belle – ha commentato il vicesindaco Tonino Capriotti –, che questa amministrazione comunale si può a buon diritto intestare: siamo stati noi, infatti, a creare le condizioni per intercettare i fondi del terremoto. Restituiremo a San Benedetto degli spazi di notevole interesse e importanza, che peraltro i cittadini ci chiedevano da tempo. Il tutto, voglio ricordarlo, in raccordo con il completamento della palazzina in piazza Kolbe, parte della quale ospiterà la nuova sede della polizia municipale, oggi di stanza all’ex sede comunale. La nostra non è fortuna: gli obiettivi raggiunti sono frutto di una mediazione con le imprese e l’ufficio per la ricostruzione".