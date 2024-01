Via al processo per i miasmi: dalle nausee al bruciore di gola. In tanti sono parte civile

Ha preso ieri il via il terzo processo per i miasmi che i cittadini residenti a Villa Sant’Antonio e a Castel di Lama percepiscono e che per la Procura sono attribuibili al depuratore Campolungo Piceno Consind. Imputati sono due responsabili tecnici, Danilo Ciancio di 38 anni di Ascoli (fino al 26 aprile 2021) e Walter Pulsoni, 39enne di Folignano (fino al 27 aprile 21), entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Le Pera del foro di Roma. Nel dibattimento sono parte civile diverse persone, assistite dall’avvocatessa Anna Laura Luciani. Hanno denunciato ripetutamente i cattivi odori che, provenienti dal depuratore, a folate si diffondevano in tutto il paese. L’udienza di ieri è stata caratterizzate dalle schermaglie fra la difesa dell’imputato e le parti civili.

La diatriba riguarda il fatto che l’avvocato Le Pera ha fatto istanza di oblazione, così come per altro avvenuto in un precedente processo davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti. Si è fermamente opposta l’avvocato di parte civile Luciani. "Stiamo discutendo di fatti collocati in un arco temporale coperto dall’intervento dell’Arpam – ha detto l’avvocato Lepera – In sede procedimentale, nel rilascio del titolo unico per l’autorizzazione di questo impianto, l’ente di controllo ha imposto tutte le prescrizioni funzionali a risolvere il problema. Ci sono quindi documenti che confermano la giustezza dell’istanza di oblazione, come è stato fatto in altre circostanze, in base a perizie che sono al fascicolo del pubblico ministero. La stessa Arpam sostiene che le modifiche impiantistiche effettuate sono state sostanziali, ed hanno contemplato anche interventi di natura temporanea". Sull’istanza di oblazione deve ora decidere il giudice Tiziana D’Ecclesia. Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli, nelle rispettive funzioni Ciancio e Pulsoni avrebbero provocato emissioni maleodoranti, riconducibili a composti solforati legati al ciclo depurativo, provenienti dalla zona compresa fra la fase di sabbiatura e la vasca di equalizzazione ed anche nella zona fra le fasi di predenitro, vasche di ossidazione e locale nastropresse, del medesimo impianto. In questo modo avrebbe arrecato fastidio ai cittadini residenti a Castel di lama e a Villa Sant’Antonio che hanno lamentato odori nauseabondi sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tali da provocare nausee, conati di vomito, bruciori alla gola e di impedire il loro riposo notturno.

Peppe Ercoli