Via al viaggio in bici di Luciano Gabrielli

E’ stata rimandata di alcuni giorni la partenza di Luciano Gabrielli, collese, campione di ciclismo degli anni ’70, per motivi logistici, che si accinge ad intraprendere un’importante avventura: una pedalata di fede, lunga moltissimi chilometri. Gabrielli è partito ieri mattina, intorno alle 8, davanti all’ex chiesa di Colli del Tronto, all’età di 75 anni, per raggiungere Saintes Maries de la Mer, la piccola città medioevale della Provenza, dove sono conservati i presunti resti di una delle donne più importanti della Cristianità: Maria Maddalena. Inforcata la bicicletta con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto è partito. Nessuna esitazione, nessun ripensamento, l’obiettivo è arrivare in Provenza, con lui un amico che lo seguirà a bordo di un caravan. Ieri mattina da Mozzano è risalito verso Roccafluvione, Montegallo, Castelluccio, poi proseguirà per Spoleto, Orvieto e si immetterà sulla vecchia Aurelia fino ad arrivare in Provenza, a Saintes Maries de la Mer. Niente benzina, solo tanta fede. Testimone della partenza il sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli, i parenti e alcuni amici, che ieri mattina hanno fatto il tifo per lui. E’ iniziato il viaggio, pieno di speranza, fede e mistero. Per il momento buon viaggio.

m.g.l.