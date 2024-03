Via Alessandrini, la Samb riparte da Lauro. Confronto tra patron Massi e alcuni tifosi

Via Marco Alessandrini, ad allenare la Samb torna Maurizio Lauro. A meno di un mese dalla decisione di cambiare allenatore, il club rossoblù, fa retromarcia. La sostituzione in panchina non ha prodotto i risultati sperati con la squadra che si è allontanata 5 punti dalla capolista Campobasso (quando Lauro è stato sollevato dall’incarico era a 4), tallonata anche da L’Aquila, ora ad un solo punto, quando mancano soltanto sei giornate alla conclusione della stagione. Speranze di riacciuffare il campionato, insomma, ridotte al lumicino. La Samb, così, le prova un po’ tutte.

Lauro aveva pagato il pareggio interno con il Real Monterotondo. Alessandrini paga per quello di Piedimonte Matese di domenica, anche se in realtà il risultato più pesante della sua gestione resta la sconfitta interna maturata con il Notaresco, due settimane fa, al Riviera. Sconfitta che probabilmente aveva messo in allerta la società rossoblù già prima della trasferta di Piedimonte Matese. Appena 4 i punti messi insieme da Alessandrini in tre gare, le ultime due, tra l’altro, senza gol. E allora, ecco il passo indietro, dopo il deludente 0 a 0 di Piedimonte Matese. Altra occasione sprecata dalla Samb visto il pareggio, il secondo consecutivo, inanellato dalla capolista Campobasso (0-0 in casa con il Vastogirardi). Riecco Lauro, dunque, nonostante la scollatura tra lo spogliatoio e l’allenatore ischitano di cui aveva parlato lo stesso presidente Vittorio Massi quando spiegò i motivi dell’esonero del 3 marzo, chiesto a gran voce, tra l’altro dalla piazza stessa. Chissà con quale spirito l’allenatore avrà ripreso le redini della Samb. Sull’esonero di Alessandrini e il ritorno in panchina di Lauro, già nella serata di domenica, al rientro della squadra dalla trasferta in Campania, delle indiscrezioni erano trapelate, ma la società ne ha dato comunicazione ufficiale solo a ridosso dell’inizio degli allenamenti, ieri pomeriggio, al Samba Village. Allenamenti rigorosamente a porte chiuse e bocche cucite da qui alla gara con il Chieti di giovedì. Nessuna spiegazione ufficiale sull’ennesimo ribaltone. In compenso, il patron Vittorio Massi, ieri, al Samba Village, si è concesso ad un confronto con una ventina di tifosi (non c’erano i gruppi organizzati). Crederci ancora, questo sarebbe stato l’esito. Difficile, in una confusione simile, anche se la matematica non condanna ancora la Samb che, a dirla tutta, fin qui ha davvero fatto tutto da sola. Mai decisiva quando avrebbe dovuto esserlo, ha perso tanti punti per strada non sempre o quasi mai per merito degli avversari (gare come quella con l’Atletico Ascoli e con la Vigor Senigallia gridano ancora vendetta). Ora, si riparte, come prima, da Lauro. Subito c’è il Chieti. Appena tre giorni per preparare lo scontro con i teatini, che arriveranno al Riviera forti di tre vittorie consecutive. La Samb, invece, non vince in casa dal 4 febbraio, dal 3 a 0 sul Vastogirardi. Sabrina Vinciguerra