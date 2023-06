Via alla breve era Capalbo Quante sfide in poco tempo

Il neo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Maria Capalbo, ha trascorso il suo primo giorno, ieri, in Ast. In mattinata ha raggiunto l’ospedale ‘Mazzoni’ dove ha incontrato la dirigenza amministrativa e, successivamente, ha fatto visita ai sanitari nei reparti. Con molta probabilità lunedì le organizzazioni sindacali le recapiteranno la richiesta ufficiale d’ incontro, che auspicano possa avvenire il più presto possibile per iniziare a parlare delle tante problematiche che affliggono la sanità picena. L’augurio dei rappresentanti dei lavoratori è che la Capalbo, nominata dalla giunta regionale commissario dal primo giugno al 16 luglio (dal 17 luglio assumerà l’incarico Nicoletta Natalini, nominata altresì dall’esecutivo di palazzo Raffaello, ma direttore generale dell’Ast di Ascoli), possa in questo mese e mezzo che coincide con il Piano ferie, e dunque con le criticità tipiche del periodo estivo quali accorpamenti e chiusure di reparti, risolvere alcune delle questioni pendenti. Intanto, è arrivata la prima reazione del Pd in seguito alla nomina da parte della giunta regionale dei direttori delle Ast.

"Mentre la sanità picena e marchigiana è allo sbando e si avvia verso una crisi che appare irreversibile – dice Manuela Marcucci, segretaria del circolo sanità del Pd –, i cittadini sono costretti ad assistere all’ennesima notte dei lunghi coltelli sulla nomina dei direttori. Il tutto mentre i Pronto soccorso scoppiano, le liste d’attesa si allungano, si va verso l’accorpamento di molti reparti e gli infermieri e gli Oss a tempo determinato tirano avanti a colpi di contratti mensili. Ormai chi lavora negli ospedali e chi ha bisogno di servirsene naviga nel buio di una sanità sempre meno pubblica. Si sta rinominando – continua – tutto il management scelto dalle passate giunte del centrosinistra. Ma allora, se è vero quel che dicono Acquaroli e Saltamartini e cioè che bisognava cambiare tutto, perché vengono scelte ancora le stesse persone di prima? La risposta è semplice: è la prova provata del fatto che il caos è stato generato da questa amministrazione regionale. Nel Piceno gli effetti del disastro si vedono in maniera ancora più chiara: in un anno e mezzo sono stati cambiati ben sei professionisti tra direttori e commissari, un record terrificante avvenuto nel silenzio del sindaco di Ascoli e di San Benedetto. Il Pd nei prossimi mesi non solo si farà portatore di iniziative di protesta, ma proporrà anche soluzioni concrete ai problemi che si vanno accumulando. Facciamo appello a tutti i primi cittadini del Piceno perché convochino la conferenza dei sindaci. È questo il luogo in cui vanno affrontate le numerose e sempre più gravi criticità del nostro sistema sanitario".

Lorenza Cappelli