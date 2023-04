Via alla digitalizzazione del reparto di cardiologia

Continuano le migliorie al reparto di cardiologia dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo. Oltre al percorso di formazione per l’avvio dell’emodinamica, che vedrà la presa in carico dei primi pazienti dal mese prossimo, è partito il processo di digitalizzazione del reparto. L’archiviazione di esami, con la conseguente condivisione telematica delle cartelle cliniche, sia per l’ospedale che per il territorio, rappresenta un passaggio essenziale per ottimizzare il servizio, permetterà il follow up dei pazienti ed il confronto, per i casi clinici più complessi con la rete cardiologica. Disporre di un archivio digitale di referti ed immagini, dagli ecocardiogrammi ai test ergometrici, dagli holter agli elettrocardiogrammi, faciliterà l’assistenza dei pazienti che sono stati ricoverati in reparto e di quelli che afferiscono all’ambulatorio di cardiologia. In questo modo si potranno valutare eventuali variazioni nel tempo, rendendo più immediate le diagnosi ed evitando il passaggio dei tracciati in attesa di referto da un reparto all’altro.