Via alla festa del quartiere Tesino Village:: "Subito grande spazio per i bambini"

Oggi, alle 18 inizia la festa del quartiere Tesino Village di Grottammare che proseguirà per tutta la giornata di domenica. "La prima festa è dedicata ai bambini – afferma la presidente di quartiere Sonia Valli – Il parco di via Licini e l’area circostante, saranno allestiti con gonfiabili, calcetto per bambini e basket". Dopo la recita del Rosario si darà inizio alla festa vera e propria con gli stand gastronomici che attingeranno dalle attività del quartiere. La cena sarà allietata dalla musica e dal Karaoke, per chi volesse cimentarsi, e non mancherà il maxi schermo per la partita finale di Champion’s. La domenica saranno a disposizione anche due biliardini per un torneo a premi e per chi volesse giocare liberamente. Molta attenzione alla qualità del cibo offerto. Al termine della festa, il comitato di quartiere darà appuntamento a tutti nei martedì estivi, alle 21,30 per camminate di gruppo e yoga al parco.