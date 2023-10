Via alla stagione del Ventidio: il programma

Saranno in vendita da venerdì gli abbonamenti per la stagione 20232024 del teatro Ventidio Basso, promossa dal Comune di Ascoli con l’Amat. Il costo va dai 100 ai 200 euro e i tagliandi si potranno acquistare alla biglietteria in piazza del Popolo (0736298770), dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Sedici appuntamenti per otto spettacoli in doppia replica compongono il cartellone, un ricco e colorato puzzle dalle mille sfumature quante sono quelle del teatro. L’inaugurazione, il 20 e 21 ottobre, è affidata a Nino Frassica accompagnato da ‘Los Plaggers band’, gruppo di sei musicisti il cui nome è una fusione tra platters e plagio, con ‘Tour 20003000’: un concertocabaret coinvolgente, una riuscita operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Gli altri appuntamenti in programma: il 25 e 26 novembre ‘Blu infinito’ di ‘Evolution dance theater’, il 6 e 7 dicembre ‘I ragazzi irresistibili’ con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, il 23 e 24 gennaio Arturo Cirillo porta in scena ‘Cyrano’, il 3 e 4 febbraio ‘Una giornata qualunque’ con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, il 14 e 15 marzo Gabriele Pignotta e Vanessa Incontrada in ‘Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?’, il 26 e 27 marzo ‘Come tu mi vuoi’ con Lucia Lavia, l’11 e 12 maggio ‘Forte e Chiara’ con Chiara Francini. Per informazioni: Amat 0712072439, www.amatmarche.net.

l. c.