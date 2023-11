Via anche le ultime cabine telefoniche tra ricordi e malinconia

Un altro pezzo del nostro passato scompare dalle strade cittadine. Soppiantate dai telefoni cellulari le cabine telefoniche pubbliche scompaiono dalle nostre città. Lo aveva reso noto lo stesso amministratore delegato del gruppo Tim Pietro Labriola, nell’ultima conference call sui risultati del 1° semestre 2023: lo smantellamento delle ultime 15mila cabine ancora presenti in Italia rientra in un piano più generale di interventi per la razionalizzazione e l’efficientamento delle infrastrutture di rete, che vanno dal "decomissioning (la disattivazione di servizi e tecnologie obsoleti) a un più ampio ricorso alle fonti di energia rinnovabile". L’operazione di smantellamento è in corso anche nella città di San Benedetto. Venerdì mattina il personale incaricato ha smontato le cabine in zona San Filippo Neri, suscitando qualche attimo di malinconia in chi vi aveva consumato decine di schede telefoniche che erano diventate perfino oggetto di promozione turistica, culturale e commerciale, da collezione.