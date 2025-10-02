Via Angelini e Porta Romana, attivata la Ztl

Il momento fatidico è arrivato. Da ieri, infatti, sono entrati in funzione i nuovi varchi della Zona a traffico limitato che da un paio di mesi sono stati allestiti in centro storico. Si tratta, in realtà, della fase di pre-esercizio, che durerà per un mese. Ciò, tradotto, vuol dire che nel mese di ottobre non sono previste multe ma si tratta di una sorta di tempo cuscinetto per far abituare tutti alla novità.

A inziare dagli automobilisti che dorvanno stare attenti alle nuove normative. Dal primo novembre, poi, verranno ufficialmente rilevate automaticamente le infrazioni ed eventualmente erogate le rispettive sanzioni. I varchi sono stati previsti in via della Fortezza all’incrocio con via Angelini, in corso di Sotto a ridosso di piazza di Cecco a Porta Romana, e in via Tamburini, ovvero a pochi passi da piazza Ventidio Basso.

Ebbene, la zona a traffico limitato sarà attiva dalle 20.30 alle 7.30 nei giorni feriali e per 24 ore nei giorni festivi. Stesso discorso per il varco elettronico di via XX Settembre. Di fatto, calendario alla mano, come anticipato dal Carlino qualche giorno fa, è slittata di un mesetto l’entrata in funzione dei varchi.

"I varchi saranno attivi nella fascia serale e anche nei festivi, ovvero dalle 20.30 alle 7.30 – aveva anticipato, proprio al Carlino, l’assessore Gianni Silvestri –. In quel lasso di tempo, nelle tre zone interessate potranno transitare e sostare solo i residenti. Il primo periodo rappresenterà una sorta di sperimentazione per i tre varchi ma vorrei precisare che l’intento dell’amministrazione non è punitivo, bensì quello di ridurre il traffico in queste vie per renderle più vivibili".

La nuova Ztl, entrando maggiormente nel dettaglio, includerà piazza Ventidio Basso, via Marucci, via Clementi, via delle Torri, piazza Sant’Agostino, corso Mazzini ovest (da via Dari a piazza di Cecco), via della Fortezza, via Massimi, piazza Bonfine, via Dari, via Orsini, via dei Templari, corso di Sotto e via Tullio Lazzari. Quindi un’area piuttosto estesa. Con tali novità, si agevoleranno anche i residenti del centro, che spesso si sono lamentati per la carenza di parcheggi, soprattutto nelle ore serali. In questa maniera, per loro, sarà sicuramente più semplice trovare posto. A tal proposito, il Comune nei prossimi giorni solleciterà le ditte che stanno svolgendo i lavori in centro storico ad accelerare o, comunque, a rimuovere quei cantieri che ormai non servono più.

Matteo Porfiri