Via Asiago, ladri in rubano a scuola

Un nuovo furto, questa volta nella scuola Piacentini in via Asiago. Nella notte fra venerdì e sabato i ladri hanno rubato tre Notebook in altrettanti classi e un server a torre. Il furto è stato scoperto sabato mattina quando gli insegnati si sono recati nelle aule e non hanno più trovato i computer. Nella mattina di ieri la preside ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Da quanto è possibile apprendere non sarebbero state rilevate tracce di effrazione su porte e finestre della scuola, ma su questo particolare sono in corso accertamenti. Le scuole restano, quindi, oggetto di imprese criminose per opera di balordi alla ricerca di denaro nelle gettoniere dei distributori automatici e materiale informatico che le Direzioni scolastiche riescono a procurarsi con molte difficoltà. Intanto i militari dell’arma continuano le indagini sul furto in canonica, dove i due ladri, col volto travisato, sono stati ripresi dalla telecamera di videosorveglianza posta all’ingresso dell’abitazione del parroco don Roberto Melone.