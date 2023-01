Via Bruno, nuove luci per godersi il parco

Parco di via Giordano Bruno più bello e vivibile grazie ai nuovi interventi. Sul parco si sono realizzati diversi lavori: sistemazione di nuovi arredi e il nuovo impianto delle luci. L’amministrazione comunale guidata da Mauro Bochicchio ha posto l’accento sui parchi della cittadina, dopo la realizzazione del nuovo parco di via Trento, a servizio delle frazioni di Sambuco e Casette, si è intervenuto su quasi tutte le altre aree verdi della città, in alcuni dei quali sono stati sistemati anche i barbecue, un servizio in più per le persone che decidono di festeggiare e riunirsi insieme. Intanto presto verrà realizzato uno nuovo parco a servizio della zona di Sambuco. Nei giorni scorsi operai a lavoro per garantire la socirezza dell’area di via Giordano Bruno, sono stati rinnovati i giochi e ripristinata la rete ed i cancelletti che proteggono l’area verde, sul parco è stato installato anche il barbecue e nei giorni scorsi è stata attiva anche la nuova illuminazione led. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Bochicchio, che ha sottolineato che la nuova illuminazione oltre a restituire una nuova immagine al parco permetterà anche di risparmiare sull’energia e sarà a basso impatto ambientale. L’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni ha sottolineato che nei giorni scorsi sono stati completati anche i lavori nel nuovo parco di via Trento: "Abbiamo completato tutta la recinzione, che ci permette di proteggere una struttura molto importante per la parte della cittadina alta, nei prossimi giorni metteremo tutta la cartellonistica e il divieto di accesso ai cani. Miglioreremo anche i percorsi pedonali, rifaremo anche il vialetto centrale con il quarzo. Prosegue l’impegno dell’amministrazione nell’investire in infrastrutture a servizio della socialità, abbiamo lavorato molto sui parchi, perché li riteniamo fondamentali per la collettività. Adesso queste strutture rimangono nelle mani dei cittadini, sarà loro cura preservarli e farne buon uso".

m.g.l.