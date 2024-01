Via Calatafimi, si corre ai ripari dopo l’incidente

Tolte le transenne al loro posto sono stati installati dei mini new jersey di plastica per mettere in maggiore sicurezza il tratto nord di via Calatafimi, dove si affaccia l’opificio che per decenni aveva ospitato i grandi frigoriferi Sgattoni. Dopo l’incidente accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì, che ha visto un cittadino settantenne del luogo colpito alla testa da un frammento di laterizio staccatosi, probabilmente, dalla sommità dell’opificio, ieri mattina gli operai del comune di San Benedetto hanno installato i dissuasori che, adesso, impediscono la sosta delle auto e il transito dei pedoni sul versante est della strada. Resta, a ogni modo, una soluzione provvisoria in attesa che l’iter avviato dall’amministrazione comunale faccia il suo corso per arrivare a risolvere il problema, che sembra essere piuttosto complicato. La zona era stata già delimitata con delle transenne, sempre per opera dell’amministrazione comunale, dopo che il Prefetto di Ascoli aveva inviato i vigili del fuoco di San Benedetto a compiere dei sopralluoghi negli edifici pericolanti dove spesso trovano riparo persone senza tetto. Al termine dei controlli i pompieri relazionarono sulla pericolosità dell’ecomostro di via Calatafimi, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine e di enti interessati. La delimitazione con le transenne, purtroppo, si è dimostrata inefficiente, poiché, soprattutto nei giorni di mercato infrasettimanale, con la difficoltà a trovare parcheggi, gli automobilisti le rimuovevano sistematicamente. Dopo l’incidente accaduto all’uomo colpito alla testa e soccorso dal personale della Croce Verde, per una lesione al cuoio capelluto, che ha richiesto il trasporto all’ospedale, il Comune ha disposto una delimitazione diversa, più difficile da spostare.

Marcello Iezzi