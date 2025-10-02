Via Cardilli, le redini a Morganti

Sarà il vicesindaco Luca Morganti a prendere per mano il Comune di Colli nel corso dei prossimi mesi. Almeno finchè non verranno indette le prossime elezioni amministrative. Nel piccolo comune della vallata, infatti, si aprirà la successione al sindaco Andrea Cardilli, che è appena stato eletto nel nuovo consiglio regionale e che, di conseguenza, non potrà portare avanti entrambi gli incarichi a causa della prevista incompatibilità. Lo stesso primo cittadino, che ha davvero ottenuto un boom di preferenze tra domenica e lunedì scorsi, ha già fatto sapere che non si dimetterà: di conseguenza, per il Comune di Colli non avverrà alcun tipo di commissariamento. "Non mi dimetto per il bene del territorio", ha spiegato telegraficamente Cardilli. Di fatto, nel prossimo consiglio comunale lo stesso primo cittadino riceverà la sospensione. Il consiglio, che verrà convocato qualche giorno dopo la proclamazione ufficiale dei nuovi eletti in Regione, prenderà atto della nomina di Cardilli a consigliere regionale e delle sue mancate dimissioni. A quel punto, verrà assegnato il compito di trainare il Comune fino alle elezioni successive al vicesindaco Luca Morganti. Orientativamente, a meno di clamorosi colpi di scena, la prima data utile per le nuove elezioni amministrative, a Colli, potrebbe essere quella di giugno. In contemporanea, tra l’altro, si dovrebbe tornare al voto anche in altri Comuni della provincia tra i quali San Benedetto, Arquata e Acquasanta. Neanche il tempo di mettersi alle spalle le Regionali, dunque, che a Colli sta già per cominciare un’altra, ennesima, campagna elettorale.

m. p.