Via Conquiste, caso parcheggio:: "Troveremo presto una soluzione"

La vicenda della chiusura dell’area parcheggio di via Conquiste si trasforma in un caso politico, con la minoranza che incalza l’amministrazione comunale affinché intervenga per trovare una soluzione. Mentre i commercianti continuano a denunciare il calo della clientela, l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini assicura che gli uffici stanno effettuando verifiche per garantire la sicurezza e la regolarità dell’intervento. "Siamo al lavoro su questa situazione già da alcuni giorni", ha spiegato Vesperini. "Nel frattempo, vista la messa in opera dei vasi, io insieme agli uffici stiamo verificando lo stato ante e post operam rappresentato dalla Cila, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica". Un’operazione necessaria per accertare la legittimità della modifica apportata dai condomini e valutare eventuali criticità per la viabilità della zona. L’assessore ha mostrato fiducia sulla possibilità di arrivare a una soluzione, anche se per il momento invita alla prudenza. "Ci sarà certamente una soluzione, ma adesso è prematuro parlarne, visto che gli uffici stanno verificando quanto presentato e comunicato nella Cila", ha dichiarato. Dall’opposizione, però, arriva un invito all’amministrazione affinché acceleri i tempi e trovi un compromesso che possa tutelare sia i commercianti che i residenti. La consigliera comunale di minoranza Emanuela Carboni ha sollecitato il Comune a intervenire con una proposta alternativa. "Invito l’amministrazione a trovare una soluzione che possa, da una parte, salvaguardare i diritti dei proprietari dell’area e, dall’altra, evitare ostacoli al traffico e al lavoro delle attività presenti", ha affermato Carboni.

"Attualmente, gli autobus faticano a passare e le mamme che vogliono prendere una pizza per i loro bambini non sanno dove lasciare l’auto. I condomini hanno tutto il diritto di rivendicare la proprietà, ma è necessario trovare una mediazione". La consigliera ha ricordato un precedente che potrebbe essere d’esempio. "C’era una recinzione messa dal supermercato di notte, che però consentiva di giorno la sosta. Bisognerebbe lavorare per una soluzione simile". Ma il clima resta teso tra commercianti e residenti, con gli esercenti che continuano a denunciare ripercussioni economiche dovute alla chiusura dell’area.

Emidio Lattanzi