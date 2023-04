Via Crucis e veglia Pasquale Si chiude la settimana santa

Oggi venerdì santo l’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio presiederà la Liturgia della Passione alle 18 nella parrocchia di Santa Lucia e sarà presente alla Via Crucis delle 21 dalla chiesa di Santa Lucia alla cattedrale, organizzata dall’Unità Pastorale ’Fermo Centro’; grazie alla collaborazione con la Confraternita omonima, verrà portata in processione la reliquia della Sacra Spina. Domani, sabato santo, sarà la volta della parrocchia di Santa Caterina, che con l’arcivescovo celebrerà la Veglia Pasquale in cattedrale alle 22, insieme con alcune comunità del cammino neocatecumenale che terminano il loro percorso. La settimana santa si conclude con il Pontificale di Pasqua delle 11.30 in cattedrale, sempre presieduto dall’arcivescovo Pennacchio, insieme con le comunità parrocchiali di San Francesco, San Domenico, Santa Lucia e tutti fedeli che vorranno partecipare. Una settimana intensa, che come ricordato dall’arcivescovo nella lettera ai fedeli dell’arcidiocesi pubblicata nel sito www.fermodiocesi.it , dà numerose occasioni di partecipare.