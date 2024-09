Via Dandolo, le cabine verranno rimosse

Sbrogliata la matassa di via Dandolo: le tre cabine elettriche di 15 metri che erano state piazzate lungo la strada verranno trasferite. È quanto avevano chiesti i residenti di zona, in merito al cantiere per la sistemazione della rete fognaria nella zona nord (Ballarin, Leoni e Ascolani) necessaria per scongiurare, in futuro, gli allagamenti che storicamente vanno in scena in questo perimetro in presenza di forti precipitazioni. Due giorni fa, infatti, il sindaco Antonio Spazzafumo ha riunito attorno ad un tavolo i rappresentanti politici e tecnici di Ciip spa e una delegazione degli abitanti di via Dandolo per esaminare il problema delle cabine a servizio degli impianti di sollevamento della rete fognaria della zona nord della città. "Abbiamo avuto la disponibilità della Ciip a spostare il manufatto nella vicina piazza del Pescatore – ha dichiarato il primo cittadino – in un punto che non dia fastidio a nessuno. Questo dimostra che quando i problemi vengono affrontati con razionalità e serenità, una soluzione si trova. Sottolineo che la convocazione del tavolo scaturisce da un preciso impegno che avevo assunto il 31 luglio con i residenti di via Dandolo nel corso di uno dei miei ‘A tu x tu’ con i cittadini che sto portando avanti da qualche tempo e che si stanno rivelando molto utili. In quella sede mi erano stati illustrati tutti i disagi derivanti per i residenti, sia di ordine estetico sia per le emissioni generate a stretto contatto con le abitazioni". Gli abitanti di zona, nei mesi scorsi, avevano organizzato un sit in informativo e si erano anche recati in consiglio comunale per esprimere le proprie rimostranze all’amministrazione. In quell’occasione era stato fatto capire che un’eventuale variante al progetto non sarebbe stata iniziativa facile da portare avanti. Ora però la diatriba è stata appianata. Nell’opera, va ricordato, sono stati investiti 1,6 milioni di euro. "Posso ritenermi soddisfatto dell’incontro avuto in comune con funzionari della Ciip - dichiara l’ingegner Salvatore Pesce, nonché uno dei residenti della zona - perché l’amministrazione ha fatto sua la problematica dei residenti di via Dandolo, manifestando la volontà di procedere alla delocalizzazione delle tre famigerate cabine. La petizione e le proteste dei mesi scorsi portate anche in consiglio comunale hanno certamente contributo a sensibilizzare il tema ma ora posso essere moderatamente ottimista rispetto all’impegno assunto dall’amministrazione Spazzafumo per la definitiva risoluzione del problema".

Giuseppe Di Marco