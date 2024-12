Via Dandolo riaprirà dopo le polemiche

Il cantiere di via Dandolo verrà quasi interamente tolto entro breve, così che la strada possa riaprire per buona parte del tratto interessato. È quanto fa sapere l’amministrazione comunale, che ha chiesto lumi alla ditta che si sta occupando dell’intervento ai sottoservizi della zona nord. Dopo le segnalazioni dei cittadini, il vertice di Viale De Gasperi si è attivato per sapere come sta procedendo l’opera a est della ferrovia. "Ci è stato riferito che gli addetti si trovano sul posto – afferma il vicesindaco Tonino Capriotti – e che si stanno effettuando delle sistemazioni per smantellare quasi tutto il cantiere". Si ricorderà come alcuni cittadini, la settimana scorsa, avessero protestato per la permanenza degli scavi anche nel periodo ‘freddo’ e lamentandosi, in particolare, della presenza di acqua dovuta alle precipitazioni all’interno del perimetro. Proprio sul perimetro si erano concentrate le rimostranze degli abitanti locali, che avevano chiesto nuovi margini all’area del cantiere, mostrando crepe formatesi sulla parte pedonale e carrabile della via. Ora, a quanto pare, si interverrà per togliere transenne e new jersey quanto prima. "Le tempistiche con cui viene eseguito questo intervento – spiega ancora l’assessore ai lavori pubblici – sono dovute anche alla variazione del progetto, peraltro richiesta dai cittadini, per spostare le cabine elettriche".

Si ricorderà infatti che a maggio un nutrito gruppo di residenti organizzò un sit-in per chiedere il trasferimento dei tre abitacoli, che insieme raggiungono una lunghezza di 15 metri. Richiesta che è stata accolta: le cabine infatti traslocheranno in piazza del Pescatore, nella parte nord, al posto della pensilina per le biciclette. Questa verrà portata altrove, probabilmente in zona stazione.

A tal proposito il comune ha fatto sapere che il 14 novembre la Ciip ha presentato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività ndr.) per il progetto di spostamento delle cabine. Il 19 novembre Viale De Gasperi ha formalizzato il nulla osta a procedere, in modo da accelerare l’inizio dei lavori: "Si raggiunge così un obiettivo importante che i residenti richiedevano da tempo – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo - Mi sono impegnato con i cittadini e ho intenzione di portare avanti, insieme alla Ciip, questa modifica al progetto". L’intervento di via Dandolo è per la sistemazione della rete fognaria in zona nord-ovest ‘Ballarin’: nell’iniziativa sono stati investiti oltre 1,6 milioni, che serviranno a realizzare una vasca in cui convogliare le acque piovane.

Giuseppe Di Marco