Via della Pace dissestata. Ecco i lavori a Castel di Lama

A Castel di Lama è stato avviato il cantiere per la sistemazione del dissesto della strada comunale di via della Pace a Villa Sant’Antonio. Il progetto è stato affidato allo studio dell’Ingegnere Amadio Scaramucci e prevede il ripristino della strada, che ha subito diversi danni e la mitigazione del rischio idrogeologico. Gli interventi verranno realizzati tramite i fondi stanziati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione con il programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma 2016. Sono stati stanziati 1,8 milioni di euro. Si tratta di un intervento finanziato dal ‘Programma straordinario di Rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti della Regione Marche’ e che andrà a ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità di una strada importante per la connessione est-ovest della parte bassa della cittadina. Il progetto esecutivo approvato, prevede il rifacimento del manto stradale in via della Pace con l’installazione di un nuovo muro di contenimento e la sostituzione delle pavimentazioni del marciapiede in ghiaia lavata, mantenendo il cordolo esistente. Inoltre, nella stessa via, verrà migliorato il drenaggio lungo tutto il tratto stradale. In via Tevere, invece, si lavorerà per la realizzazione di palificate a sostegno dei marciapiedi e della strada stessa, oltre al rifacimento del marciapiede con nuovi cordoli e sottoservizi, inclusa l’illuminazione pubblica e la fibra ottica.