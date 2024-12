Via delle Cupe e nuovo parcheggio: doppia gara d’appalto

Gli uffici tecnici del comune di Cupra Marittima in questi giorni sono impegnati nel predisporre le gare per l’appalto di due importati opere che riguardano il borgo di Marano: la riqualificazione di via delle Cupe e la realizzazione del parcheggio al servizio del vecchio incasato. Le opere, del valore di 900mila euro, saranno realizzate con un finanziamento ministeriale. Via delle Cupe è la stradina che a monte della Nazionale, di fronte all’area di servizio Beyfin sale verso il cimitero a senso unico, passando sotto le mura del paese alto sul versante sud. Ora, con i lavori che saranno eseguiti, la carreggiata sarà allargata, la strada asfaltata e percorribile nei due sensi di marcia. Inoltre sarà costruito anche il parcheggio nelle vicinanze della chiesetta di San Patrizio, sconsacrata da decenni e ristrutturata con alcuni finanziamenti del Gal Piceno, ma ancora mai utilizzata. In questo modo, con tutta probabilità, sarà dato un ruolo anche a quella piccola struttura. "Si tratta di un lavoro importantissimo – afferma il sindaco Piersimoni – teso alla valorizzazione del paese alto. In virtù del nuovo accesso e del parcheggio i turisti avranno la possibilità di ammirare la bellezza del nostro borgo".