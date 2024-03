Via delle Stelle, continua l’intervento conservativo ai Merli

L’intervento in via delle Stelle procede tra luci e ombre. Oltre ai lavori previsti per riconsegnare splendore alla pavimentazione e alle mura presenti, la preoccupazione dei residenti ruota attorno alla possibilità di favorire la rinascita della zona attraverso una frequentazione quotidiana per ostacolare gli atti vandalici. Italia Nostra e gli angeli del belloavevano lanciato l’idea di incentivare le persone a vivere ogni giorno lo splendido sentiero anche magari aggiungendo la presenza di qualche attività in grado di attrarre cittadini e turisti. Negli ultimi giorni poi a pronunciarsi sulla questione è stata la stessa Soprintendenza che ha voluto rassicurare la cittadinanza spiegando le modalità attraverso le qualità si svilupperanno le attività di cantiere previste per rilanciare uno degli scorsi più caratteristici e suggestivi delle cento torri. I lavori programmati avranno esclusivamente carattere conservativo. Di fatto quindi non si andrà in alcun modo a stravolgere la tradizione e l’architettura presente. La pavimentazione continuerà ad essere contraddistinta dallo storico ciottolato.

A ciò si aggiungerà la sistemazione dei parapetti con l’allestimento di una nuova illuminazione a risparmio energetico. Il costo complessivo dell’opera si attesta attorno a 1,9 milioni di euro e sarà finanziata grazie ai fondi ottenuti dai finanziamenti Pinqua. Nel frattempo un’altra rilevante opera di riqualificazione sta riguardando l’ex caserma Vecchi di corso Vittorio Emanuele. La struttura sarà destinata alla finalità di housing sociale con la creazione di spazi in grado di favorire attività di aggregazione rivolte sia giovani che anziani. I lavori previsti, secondo quanto programmato, dovrebbero concludersi entro 20 mesi con una spesa totale di oltre 7 milioni di euro. Grazie all’intervento si riuscirà a realizzare 13 alloggi messi a disposizione con canoni d’affitto calmierati. Anche questa scelta sarà volta a favorire il ripopolamento della città attirando persone che decideranno di portare la propria residenza nel capoluogo piceno. All’interno della struttura sarà collocato anche un centro socio-educativo con servizi formativi e di prossimità. La finalità è quella di riuscire a creare un prezioso luogo di aggregazione intergenerazionale.

Massimiliano Mariotti