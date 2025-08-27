Via delle Stelle senza pace. Le ringhiere della discordia dopo sei mesi sono già rotte

Via delle Stelle senza pace. Le nuove ringhiere installate dal Comune appena qualche mese fa, che provocarono all’epoca un focolaio di polemiche, in più punti dell’iconica passeggiata sotto le Cento Torri giacciono a terra aggrovigliate. I paramenti sono formati da tubi e cavi in metallo che però, evidentemente, non hanno retto all’usura del (poco) tempo. Va detto che i cavi possono essere facilmente svitati e cadono a terra, provocando un effetto domino davvero inestetico se si pensa a quanto sia frequentata la via degli innamorati, non solo da ascolani ma anche da tanti turisti. La ringhiera dei Merli non era nata sotto i migliori auspici: i lavori con le balaustre di metallo conficcate nel travertino avevano fatto storcere il naso a diversi cittadini, tanto che era stata addirittura avviata una raccolta firme dall’associazione Marche V Regio per chiedere all’Arengo di rimuovere quello che sembrava un lavoro sciatto e anche inutile: in pochi giorni vennero raccolte trecento firme.

In effetti se l’obiettivo era creare una protezione dalla scarpata – benché i muretti venissero usati solo da ragazzini per le loro effusioni – sarebbe stato sufficiente alzare un po’ il travertino, senza snaturare tutta la passeggiata con le ringhiere nere e argentate, che impediscono solo di sedersi e possono essere facilmente scavalcate. Poi ci fu la protesta per i parapetti inizialmente realizzati in cemento, un vero e proprio cazzotto in un occhio per il contrasto con l’antico travertino. Rimossi i parapetti, rimasero però i pali e i tubi delle ringhiere, le stesse che ora sono saltate.

È possibile che qualche buontempone labbia svitato i cavi, ma anche in questo caso sarebbe stato meglio pensare a degli arredi urbani non così delicati. Se sia stata opera di vandali o se abbiano semplicemente ceduto non è chiaro, ma è certo che si tratta di un lavoro che lascia più di un interrogativo per una zona della città unica, iconica e da tutelare.

Eleonora Grossi